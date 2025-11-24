Jimmy Cliff: Έτσι αποχαιρετά τον θρύλο της reggae μουσικής η σύζυγός του

Οθρύλος του reggae Jimmy Cliff πέθανε σε ηλικία 81 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η σύζυγός του, Latifa Chambers, επιβεβαίωσε τον θάνατό του, δηλώνοντας συγκινημένη, με μία δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram: