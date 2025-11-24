Jimmy Cliff: Έτσι αποχαιρετά τον θρύλο της reggae μουσικής η σύζυγός του
MARIE CLAIRE

Jimmy Cliff: Έτσι αποχαιρετά τον θρύλο της reggae μουσικής η σύζυγός του

Ο εμβληματικός τραγουδιστής και ηθοποιός έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά.

Jimmy Cliff: Έτσι αποχαιρετά τον θρύλο της reggae μουσικής η σύζυγός του
Οθρύλος του reggae Jimmy Cliff πέθανε σε ηλικία 81 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η σύζυγός του, Latifa Chambers, επιβεβαίωσε τον θάνατό του, δηλώνοντας συγκινημένη, με μία δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram:

Διαβάστε όλα όσα έγραψε στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης