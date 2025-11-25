Τέσσερις θετικές ειδήσεις με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Κάθε χρόνο, η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που τιμάται στις 25 Νοεμβρίου, μας καλεί να σταθούμε, να ακούσουμε και να σκεφτούμε. Είναι μια ημέρα που συχνά συνοδεύεται από σκληρές αλήθειες, στατιστικές και στοιχεία που μας θλίβουν. Όμως, δεν χρειάζεται να είναι μόνο μια υπενθύμιση της σκληρής πραγματικότητας που συνεχίζουν να βιώνουν εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, αλλά και μια αφορμή για να αναδειχθούν οι μικρές και μεγάλες νίκες που καταγράφονται παγκοσμίως, ανοίγοντας δρόμο για περισσότερη ισότητα, ασφάλεια και δικαιοσύνη.Φέτος, από διαφορετικές γωνιές του κόσμου έρχονται ειδήσεις που γεννούν αισιοδοξία. Από το Μπαλουχιστάν, όπου ψηφίστηκε η απαγόρευση του γάμου ανηλίκων μέχρι την Ιταλία η οποία προχώρησε σε ουσιαστική μεταρρύθμιση του νόμου περί βιασμών και τις τραυματικές ιστορίες που αποκαλύπτουν παγκοσμίου φήμης γυναίκες, ώστε να γίνουν η φωνή για όλες τις γυναίκες- θύματα, παρακάτω μερικές θετικές εξελίξεις υπέρ των γυναικών που μας θυμίζουν ότι η πρόοδος είναι εφικτή όταν όλοι μαζί πιστεύουμε και διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε.