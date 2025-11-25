Κατερίνα Σακελλαροπούλου: «Αισθανόμουν ότι ήμουν εκεί για όλες»

H πενταετής θητεία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο ύπατο αξίωμα της χώρας υπήρξε, με πολλούς τρόπους, ιστορική. Όχι μόνο γιατί ήταν η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ένα συμβολικό και ουσιαστικό ορόσημο για χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες που είδαν «μία από εμάς» να φτάνει εκεί όπου για δεκαετίες δεν υπήρχε γυναικεία παρουσία. Αλλά και επειδή σε μια περίοδο αμφισβήτησης θεσμών, συλλογικού άγχους και αλλεπάλληλων κρίσεων, η ίδια επέλεξε ένα ρόλο πιο ανοιχτό, πιο ανθρώπινο, κοντά στην κοινωνία.