Κατερίνα Σακελλαροπούλου: «Αισθανόμουν ότι ήμουν εκεί για όλες»
Έγινε σύμβολο για τις γυναίκες που μπορούν να προσφέρουν σε ηγετικές θέσεις, έδωσε ψυχή και ανθρωπιά στον θεσμό της Προεδρίας, εκσυγχρόνισε το Προεδρικό Μέγαρο και αποκατέστησε τον ιστορικό χαρακτήρα του. Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά ανοιχτά για τις προκλήσεις μιας θητείας με αποτύπωμα και για τον νέο ρόλο της στη δημόσια ζωή της χώρας.
H πενταετής θητεία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο ύπατο αξίωμα της χώρας υπήρξε, με πολλούς τρόπους, ιστορική. Όχι μόνο γιατί ήταν η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ένα συμβολικό και ουσιαστικό ορόσημο για χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες που είδαν «μία από εμάς» να φτάνει εκεί όπου για δεκαετίες δεν υπήρχε γυναικεία παρουσία. Αλλά και επειδή σε μια περίοδο αμφισβήτησης θεσμών, συλλογικού άγχους και αλλεπάλληλων κρίσεων, η ίδια επέλεξε ένα ρόλο πιο ανοιχτό, πιο ανθρώπινο, κοντά στην κοινωνία.
