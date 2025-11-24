Η Ναταλία Τσαλίκη σε ταινία για την ενδοοικογενειακή βία και τις γυναίκες 65+ που είναι θύματά της (βίντεο)

Ηέμφυλη βία στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας παραμένει μια σιωπηλή και συχνά αόρατη πραγματικότητα. Παρότι οι γυναίκες 65+ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας, οι εμπειρίες τους σπάνια καταγράφονται και ακόμη πιο σπάνια γίνονται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας κατά των Γυναικών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, η νέα καμπάνια του Κέντρου Διοτίμα, επικεντρώνεται σε ένα ζήτημα που για δεκαετίες μένει στο σκοτάδι και έρχεται ξανά στο προσκήνιο.Το Κέντρο Διοτίμα, η γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση που δρα από το 1989 σε θέματα έμφυλης βίας και ισότητας, έχει υποστηρίξει χιλιάδες γυναίκες ώστε να σπάσουν τον κύκλο της κακοποίησης. Μόνο μέσα στο 2024, πάνω από 850 γυναίκες έλαβαν ψυχοκοινωνική, επαγγελματική και νομική υποστήριξη. Ο οργανισμός παραμένει ο μοναδικός στην Ελλάδα που παρέχει εξειδικευμένη νομική βοήθεια και πλήρη κάλυψη δικαστικών εξόδων σε γυναίκες με περιορισμένους πόρους.Οι ηλικιωμένες γυναίκες βιώνουν τη συχνότερη μορφή έμφυλης βίαςΣύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2024), μία στις τέσσερις γυναίκες ηλικίας 65–74 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί κάποια μορφή βίας. Η πιο συχνή μορφή είναι η ενδοοικογενειακή, με δράστες κυρίως συζύγους ή συντρόφους.Στην Ελλάδα, σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες άνω των 65 έχει υποστεί βία, ενώ το 38% των γυναικοκτονιών της περιόδου 2021–2023 είχε θύματα γυναίκες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Πρόκειται για σχεδόν 4 στις 10 γυναικοκτονίες, ένα ποσοστό που δείχνει πόσο έντονα παραμένει το φαινόμενο.