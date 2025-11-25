Pirate boots: Η μεγάλη τάση που επιστρέφει για το 2025
Pirate boots: Η μεγάλη τάση που επιστρέφει για το 2025
Φοριούνται σχεδόν με τα πάντα: από τζιν με πουλόβερ ή μίνι φούστες κάτω από φαρδιά τζάκετ, μέχρι μακριά boho φορέματα.
Φοριούνται σχεδόν με τα πάντα: από τζιν με πουλόβερ ή μίνι φούστες κάτω από φαρδιά τζάκετ, μέχρι μακριά boho φορέματα.
Η μόδα λατρεύει τις επιστροφές στο παρελθόν και φέτος φαίνεται ότι ζούμε ένα έντονο déjà vu. Οι pirate boots, το μοντέλο που παρουσίασε για πρώτη φορά η Vivienne Westwood το 1981, είναι και πάλι εδώ. Με τις μαλακές πτυχώσεις και τις μεταλλικές αγκράφες, οι μπότες των πειρατών ξεχωρίζουν χάρη στην έντονη προσωπικότητα και τη σπάνια ιδιότητά τους να εντάσσονται φυσικά στο καθημερινό look χωρίς να περνούν απαρατήρητες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα