Το «Τσιγαμάκι» του Παύλου Μεθενίτη θα έπρεπε να συνταγογραφείται για τη διακοπή του καπνίσματος
Το «Τσιγαμάκι» του Παύλου Μεθενίτη θα έπρεπε να συνταγογραφείται για τη διακοπή του καπνίσματος
Στην πρώτη συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και δημοσιογράφου ένα τσιγάρο -ή το υποκατάστατό του- γίνεται ο συνδετικός κρίκος για ιστορίες όπου δεν έχει σημασία πού τελειώνουν τα αληθινά γεγονότα και αρχίζει η μυθοπλασία
Υπήρξε μια όχι και τόσο μακρινή εποχή που ένα αναμμένο τσιγάρο στο χέρι ήταν σύμβολο γοητείας, επανάστασης, μαγκιάς (και όχι αυτοταπείνωσης). Στις εφηβικές παρέες αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της τελετής μύησης στην ενηλικίωση, που μπορεί να ξεκινούσε πολύ νωρίς, ήδη από τα 12 και 13 χρόνια, στις ντουμανιασμένες τουαλέτες των σχολείων.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα