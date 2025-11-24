Το «Τσιγαμάκι» του Παύλου Μεθενίτη θα έπρεπε να συνταγογραφείται για τη διακοπή του καπνίσματος

Υπήρξε μια όχι και τόσο μακρινή εποχή που ένα αναμμένο τσιγάρο στο χέρι ήταν σύμβολο γοητείας, επανάστασης, μαγκιάς (και όχι αυτοταπείνωσης). Στις εφηβικές παρέες αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της τελετής μύησης στην ενηλικίωση, που μπορεί να ξεκινούσε πολύ νωρίς, ήδη από τα 12 και 13 χρόνια, στις ντουμανιασμένες τουαλέτες των σχολείων.