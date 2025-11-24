Το «Τσιγαμάκι» του Παύλου Μεθενίτη θα έπρεπε να συνταγογραφείται για τη διακοπή του καπνίσματος
MARIE CLAIRE

Το «Τσιγαμάκι» του Παύλου Μεθενίτη θα έπρεπε να συνταγογραφείται για τη διακοπή του καπνίσματος

Στην πρώτη συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και δημοσιογράφου ένα τσιγάρο -ή το υποκατάστατό του- γίνεται ο συνδετικός κρίκος για ιστορίες όπου δεν έχει σημασία πού τελειώνουν τα αληθινά γεγονότα και αρχίζει η μυθοπλασία

Το «Τσιγαμάκι» του Παύλου Μεθενίτη θα έπρεπε να συνταγογραφείται για τη διακοπή του καπνίσματος
Υπήρξε μια όχι και τόσο μακρινή εποχή που ένα αναμμένο τσιγάρο στο χέρι ήταν σύμβολο γοητείας, επανάστασης, μαγκιάς (και όχι αυτοταπείνωσης). Στις εφηβικές παρέες αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της τελετής μύησης στην ενηλικίωση, που μπορεί να ξεκινούσε πολύ νωρίς, ήδη από τα 12 και 13 χρόνια, στις ντουμανιασμένες τουαλέτες των σχολείων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης