Η «κανονικοποίηση» του ψηφιακού σεξισμού: Τι δείχνει νέα έρευνα για τα sexual deepfakes

Μία νέα έρευνα δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό του κοινού δεν αντιμετωπίζει ως πρόβλημα τη δημιουργία ή την κοινοποίηση σεξουαλικού περιεχομένου μέσω τεχνητής νοημοσύνης χωρίς συναίνεση.Σύμφωνα με τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της αστυνομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1 στους 4 ερωτηθέντες θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό απέναντι στη δημιουργία και διαμοίραση sexual deepfakes, δηλαδή ψηφιακά αλλοιωμένων εικόνων ή βίντεο με χρήση ΑΙ, χωρίς συναίνεση του ατόμου που απεικονίζεται.Από τους 1.700 συμμετέχοντες, 13% δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λάθος στη δημιουργία ή κοινοποίηση deepfakes σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ 12% ανέφερε ότι δεν έχει ξεκάθαρη θέση για τη νομιμότητα ή την ηθική διάσταση της πράξης.Η Επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών, Claire Hammond, από το εθνικό κέντρο για τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών (VAWG) στη Βρετανία, όπου έγινε η έρευνα, υπογράμμισε ότι «η κοινοποίηση προσωπικών εικόνων χωρίς συναίνεση, είτε πρόκειται για πραγματικό υλικό είτε όχι, αποτελεί βαθιά παραβίαση». Προειδοποίησε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την αύξηση περιστατικών έμφυλης βίας, ενώ επεσήμανε ότι οι τεχνολογικές εταιρείες «έχουν διευκολύνει τη δημιουργία και διάδοση τέτοιου υλικού και οφείλουν να αναλάβουν δράση».Η δημιουργία deepfakes σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα βάσει του νέου Data Act, Η νομοθεσία που ρυθμίζει τη συλλογή, επεξεργασία και διαμοιρασμό προσωπικών δεδομένων.Το report της συμβουλευτικής εταιρείας Crest Advisory διαπίστωσε ότι 7% των ερωτηθέντων έχουν υπάρξει στόχοι sexual deepfakes. Από αυτούς, μόνο οι μισοί (51%) το ανέφεραν στην αστυνομία. Όσοι δεν πήγαν στις αρχές, ανέφεραν κυρίως ντροπή και αμφιβολία για το αν το περιστατικό θα αντιμετωπιζόταν σοβαρά.