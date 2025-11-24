Η Eλίζαμπεθ Όλσεν συμπλήρωσε το ασπρόμαυρο φόρεμά της με πράσινες μεταλλιζέ γόβες
Η Eλίζαμπεθ Όλσεν συμπλήρωσε το ασπρόμαυρο φόρεμά της με πράσινες μεταλλιζέ γόβες

Προσθέτοντας μια ανατρεπτική πινελιά χρώματος.

Η Eλίζαμπεθ Όλσεν συμπλήρωσε το ασπρόμαυρο φόρεμά της με πράσινες μεταλλιζέ γόβες
ΗElizabeth Olsen εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του Eternity στο The Cinema in The Power Station στο Λονδίνο, συνεχίζοντας την υπέροχα απρόβλεπτη στιλιστική πορεία της σε αυτό το press tour. Μια στιγμή επιλέγει κλασικές γραμμές, την επόμενη κάνει μια στροφή προς το πιο εκκεντρικό και η τελευταία της εμφάνιση ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

