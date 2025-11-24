O Άνταμ Σάντλερ παραδέχεται ότι ένιωθε αόρατος δίπλα στον Τζόρτζ Κλούνεϊ

ΟAdam Sandler αποκάλυψε ότι η προσωπική του ζωή έμοιαζε… ανύπαρκτη όταν βρισκόταν δίπλα στον George Clooney. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι όταν άρχισε να κάνει παρέα με τον πρωταγωνιστή του ER ένιωσε για πρώτη φορά την απόλυτη δύναμη της δημοτικότητας του Clooney.Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν το 1995 στο Saturday Night Live. Λίγο αργότερα, βρέθηκαν μαζί σε αγώνα NBA. «Ήταν στην κορύφωση της επιτυχίας του ER και πήγαμε σε έναν αγώνα των Knicks», είπε ο Sandler στους New York Times. «Θυμάμαι ότι ένιωσα πιο “αόρατος” από ποτέ. Νόμιζα ότι είχα αρχίσει να γίνομαι γνωστός, αλλά κανείς δεν μου έδινε σημασία. Όλες οι γυναίκες κοιτούσαν εκείνον και όλοι οι άνδρες σκέφτονταν “μακάρι να ήμουν αυτός”».Ο George Clooney υποδυόταν τον Dr. Doug Ross στη δημοφιλή ιατρική σειρά του NBC από το 1994 έως το 1999, η οποία παρακολουθούσε την καθημερινότητα του προσωπικού στο County General Hospital του Σικάγο.Ο ηθοποιός, όμως, θυμάται την έξοδό τους διαφορετικά. «Ήταν πολύ ωραία», είπε. «Πάντα κρατήσαμε επαφή, απλώς δεν βρίσκαμε το κατάλληλο πρότζεκτ. Μετά τηλεφώνησε ο Noah». Σήμερα, οι δυο τους πρωταγωνιστούν στο Jay Kelly, μια coming-of-age ταινία του 2025 σε σκηνοθεσία Noah Baumbach.