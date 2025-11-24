Γιάννης Οικονομίδης: «Με ενδιαφέρει να σκαλίζω την ανθρώπινη ψυχή»
Γιάννης Οικονομίδης: «Με ενδιαφέρει να σκαλίζω την ανθρώπινη ψυχή»
Ο σκηνοθέτης - μετρ του ρεαλισμού μιλάει για την νέα του ταινία, «Σπασμένη Φλέβα», που βγαίνει στις αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου.
Συναντηθήκαμε με τον Γιάννη Οικονομίδη στα Εξάρχεια, στα γραφεία της εταιρείας παραγωγής Αργοναύτες – έναν χώρο που σου δίνει την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί δεν είναι απλώς συνεργάτες, αλλά φίλοι και συνοδοιπόροι. Αφορμή για την κουβέντα μας, η έκτη του ταινία, η «Σπασμένη Φλέβα», «ένα σύγχρονο, καθαρόαιμο αστικό δράμα». Το σενάριο, που συνυπογράφει με τον Βαγγέλη Μουρίκη, συνεχίζει το κινηματογραφικό του σύμπαν με ρυθμό, βία και χιούμορ, φτιαγμένο με ανθρώπους που εμπιστεύεται βαθιά. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Μαρία Κεχαγιόγλου, η Μπέττυ Αρβανίτη, ο Στάθης Σταμουλακάτος, η Σοφία Κουνιά, ο Γιάννης Νιάρρος, ο Γιάννης Αναστασάκης, η Ιωάννα Κολλιοπούλου, η Κλέλια Ρένεση, η Αναστασία Χατζηαθανασίου, ο Δημήτρης Καπετανάκος και η Μαρία Καλλιμάνη συνθέτουν ένα εκρηκτικό σύνολο – μια πινακοθήκη χαρακτήρων που μένουν αξέχαστοι, όπως όλοι οι κινηματογραφικοί θίασοι του σκηνοθέτη. Ο Οικονομίδης δεν κάνει «όμορφες» ταινίες. Κάνει ταινίες που σε ταρακουνούν, που σε αναγκάζουν να κοιτάξεις τον εαυτό σου και την κοινωνία χωρίς φίλτρα. Και παραμένει οπαδός μιας ρομαντικής, μα καθόλου προσχηματικής αξίας: της καλοσύνης.
