Κέιτ Μίντλετον: Γιατί είχε εμφανιστεί με τα μαλλιά της ξανθά; (φωτογραφίες)
Ρωτήθηκε για την πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση των μαλλιών της κατά τη διάρκεια του Royal Variety Performance.
ΗKate Middleton μίλησε πρώτη φορά για το «μυστικό» πίσω από τα πιο ξανθά μαλλιά της, τα οποία σχολιάστηκαν έντονα αυτό το φθινόπωρο.
Στις 19 Νοεμβρίου, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, παρευρέθηκε στο Royal Variety Performance στο Λονδίνο μαζί με τον πρίγκιπα William και αποκάλυψε στην ηθοποιό Su Pollard τι προκάλεσε τη φωτεινή αυτή αλλαγή.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, η ηθοποιός ρώτησε: «Μου αρέσουν τα μαλλιά σας, δείχνουν πολύ πιο ανοιχτά».
«Ήταν καστανά, αλλά άνοιξαν από τον ήλιο», φέρεται να απάντησε η Kate. Η αποκάλυψη έγινε στα παρασκήνια της εκδήλωσης, η οποία σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση σε κόκκινο χαλί για τον William και την Kate έπειτα από δύο χρόνια.
