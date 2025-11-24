Ράμερ Γουίλις: «Μόλις ξέσπασα σε κλάματα, είναι δύσκολο να είσαι μονογονέας»
Μοιράζεται τις δοκιμασίες της ανατροφής της 2χρονης κόρης της, Louetta

Η Rumer Willis σε ένα βίντεο που ανέβασε πρόσφατα στο Instagram εμφανιζόταν να σκουπίζει τα δάκρυα από τα μάτια μας. Όπως εξήγησε: «Μόλις ξέσπασα σε κλάματα στο δάσος. Κάποιες μέρες είναι δύσκολο να είσαι μονογονέας. Είναι μοναχικό να κάνεις τα πάντα εσύ». Η 37χρονη ηθοποιός χώρισε πέρυσι τον καλοκαίρι από τον Derek Thomas, τον πατέρα της 2χρονης κόρης της, Louetta.

