Κέιτ Γουίνσλετ: Όταν συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο φορώντας διάφανα ρούχα - «Σκεφτόμουν: Ρώγες!»
Κέιτ Γουίνσλετ: Όταν συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο φορώντας διάφανα ρούχα - «Σκεφτόμουν: Ρώγες!»
Ήταν το 1996, μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Λογική και Ευαισθησία»
Σε μια νέα συνέντευξή της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» η Kate Winslet θυμήθηκε ένα διασκεδαστικό και αρκετά αμήχανο περιστατικό από το 1996, όταν συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο φορώντας διάφανα ρούχα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα