Κέιτ Γουίνσλετ: Όταν συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο φορώντας διάφανα ρούχα - «Σκεφτόμουν: Ρώγες!»

Σε μια νέα συνέντευξή της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» η Kate Winslet θυμήθηκε ένα διασκεδαστικό και αρκετά αμήχανο περιστατικό από το 1996, όταν συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο φορώντας διάφανα ρούχα.