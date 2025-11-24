Κέιτ Γουίνσλετ: Όταν συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο φορώντας διάφανα ρούχα - «Σκεφτόμουν: Ρώγες!»
Σε μια νέα συνέντευξή της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» η Kate Winslet θυμήθηκε ένα διασκεδαστικό και αρκετά αμήχανο περιστατικό από το 1996, όταν συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο φορώντας διάφανα ρούχα.

