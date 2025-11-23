«Το μικρότερο διαμέρισμα στον κόσμο»: Αγόρασε αποθήκη 7 τ.μ. για 11.000 ευρώ, τη σχεδίασε με τέσσερα δωμάτια και σάουνα (βίντεο)

Στην πολυκατοικία όπου ζούσε η αρχιτέκτονας Beatriz Ramo με τον σύντροφό της, στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία, παρατήρησε μια μέρα ένα πωλητήριο, ενός αποθηκευτικού χώρου 7 τ.μ. στον έβδομο όροφο. Το ζευγάρι το επισκέφτηκε, για να διαπιστώσει έκπληκτο ότι η «αποθήκη» διέθετε παροχή ζεστού και κρύου νερού, τουαλέτα, ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και μια μεγάλη τζαμαρία με πανοραμική θέα στην πόλη.