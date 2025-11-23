Η εγγονή του JFK για τη διάγνωσή της με καρκίνο: «Λέει ο γιατρός, μπορεί να είναι κάτι από την εγκυμοσύνη ή λευχαιμία»
Όσα είπε η Tatiana Schlossberg, κόρη της Caroline Kennedy, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει την ιατρική πρόγνωση ότι της απομένει κάτω από έναν χρόνο ζωής
Είχε μόλις γεννήσει το δεύτερο παιδί της, όταν διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία με μια σπάνια μετάλλαξη. Τώρα, στα 35 χρόνια της, η κόρη της Caroline Kennedy και εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg, αντιμετωπίζει την πρόγνωση των γιατρών που της δίνουν λιγότερο από έναν χρόνο ζωής.
