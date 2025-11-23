Η εγγονή του JFK για τη διάγνωσή της με καρκίνο: «Λέει ο γιατρός, μπορεί να είναι κάτι από την εγκυμοσύνη ή λευχαιμία»
Η εγγονή του JFK για τη διάγνωσή της με καρκίνο: «Λέει ο γιατρός, μπορεί να είναι κάτι από την εγκυμοσύνη ή λευχαιμία»

Όσα είπε η Tatiana Schlossberg, κόρη της Caroline Kennedy, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει την ιατρική πρόγνωση ότι της απομένει κάτω από έναν χρόνο ζωής

Η εγγονή του JFK για τη διάγνωσή της με καρκίνο: «Λέει ο γιατρός, μπορεί να είναι κάτι από την εγκυμοσύνη ή λευχαιμία»
Είχε μόλις γεννήσει το δεύτερο παιδί της, όταν διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία με μια σπάνια μετάλλαξη. Τώρα, στα 35 χρόνια της, η κόρη της Caroline Kennedy και εγγονή του JFK, Tatiana Schlossberg, αντιμετωπίζει την πρόγνωση των γιατρών που της δίνουν λιγότερο από έναν χρόνο ζωής.

