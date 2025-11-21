Η καλύτερη εποχή για ταξίδια στην Ευρώπη (δεν είναι πια το καλοκαίρι)

Το καλοκαίρι αντιμετωπιζόταν ανέκαθεν ως η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς, ωστόσο αυτό φαίνεται πως αλλάζει από παράγοντες όπως ο υπερτουρισμός, οι ανεβασμένες τιμές και η κλιματική αλλαγή, που κάνει έως και ανυπόφορη τη ζέστη στους προορισμούς του Νότου. Για του λόγου το αληθές, ο Jason Stevens, CEO αμερικανικής εταιρείας διοργάνωσης πολυτελών ταξιδιών, επιβεβαίωσε σε νέο άρθρο στο CNN Travel ότι οι πελάτες του επιλέγουν πλέον όλο και περισσότερο να ταξιδέψουν το φθινόπωρο αντί για το καλοκαίρι.