Η καλύτερη εποχή για ταξίδια στην Ευρώπη (δεν είναι πια το καλοκαίρι)
MARIE CLAIRE

Η καλύτερη εποχή για ταξίδια στην Ευρώπη (δεν είναι πια το καλοκαίρι)

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει από παράγοντες όπως ο υπερτουρισμός και η κλιματική αλλαγή

Η καλύτερη εποχή για ταξίδια στην Ευρώπη (δεν είναι πια το καλοκαίρι)
Το καλοκαίρι αντιμετωπιζόταν ανέκαθεν ως η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς, ωστόσο αυτό φαίνεται πως αλλάζει από παράγοντες όπως ο υπερτουρισμός, οι ανεβασμένες τιμές και η κλιματική αλλαγή, που κάνει έως και ανυπόφορη τη ζέστη στους προορισμούς του Νότου. Για του λόγου το αληθές, ο Jason Stevens, CEO αμερικανικής εταιρείας διοργάνωσης πολυτελών ταξιδιών, επιβεβαίωσε σε νέο άρθρο στο CNN Travel ότι οι πελάτες του επιλέγουν πλέον όλο και περισσότερο να ταξιδέψουν το φθινόπωρο αντί για το καλοκαίρι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης