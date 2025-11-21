Η Κιάρα Φεράνι κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών

H Ιταλίδα fashion influencer Chiara Ferragni κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, αν καταδικαστεί για το αδίκημα της «επιβαρυμένης απάτης».



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr