Η Meghan Markle απάντησε στον Pierpaolo Piccioli για το αν είχε ή όχι πρόσκληση για το show του
Λίγο αφότου αντάλλαξε ένα φιλί με τον πρίγκιπα Χάρι στο τρέιλερ της σειράς της
Η Meghan Markle προσκάλεσε η ίδια τον εαυτό της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον περασμένο μήνα και το show του οίκου Balenciaga.
Η δούκισσα του Σάσεξ παραδέχτηκε την πρωτοβουλία της, μετά την αποκάλυψη του σχεδιαστή της Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, ότι η ίδια είχε ζητήσει να μπει στη λίστα των καλεσμένων του.
«Ήμουν ενθουσιασμένη», δήλωσε σε συνέντευξή της σε γνωστό περιοδικό που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη. «Του έστειλα μήνυμα και του είπα: “Θα χαρώ να έρθω να σε στηρίξω”. Το κρατήσαμε μυστικό και ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό».
Μετά το σόου του, ο Pierpaolo Piccioli είπε στο The Cut: «Γνωριστήκαμε πριν από χρόνια και έκτοτε ανταλλάσσουμε μηνύματα. Μου έστειλε και μου είπε ότι θα ήθελε πολύ να έρθει στο σόου».
«Δεν υπήρχε καμία στρατηγική ή κάποια μεγάλη οργάνωση», συνέχισε. «Δεν είπα σε κανέναν ότι θα έρθει, γιατί ήθελα να μείνει έκπληξη. Στη μόδα οι πραγματικές εκπλήξεις είναι σπάνιες και αυτή ήταν υπέροχη».
