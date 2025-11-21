Η Meghan Markle απάντησε στον Pierpaolo Piccioli για το αν είχε ή όχι πρόσκληση για το show του

Η Meghan Markle προσκάλεσε η ίδια τον εαυτό της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον περασμένο μήνα και το show του οίκου Balenciaga.Η δούκισσα του Σάσεξ παραδέχτηκε την πρωτοβουλία της, μετά την αποκάλυψη του σχεδιαστή της Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, ότι η ίδια είχε ζητήσει να μπει στη λίστα των καλεσμένων του.«Ήμουν ενθουσιασμένη», δήλωσε σε συνέντευξή της σε γνωστό περιοδικό που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη. «Του έστειλα μήνυμα και του είπα: “Θα χαρώ να έρθω να σε στηρίξω”. Το κρατήσαμε μυστικό και ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό».Μετά το σόου του, ο Pierpaolo Piccioli είπε στο The Cut: «Γνωριστήκαμε πριν από χρόνια και έκτοτε ανταλλάσσουμε μηνύματα. Μου έστειλε και μου είπε ότι θα ήθελε πολύ να έρθει στο σόου».«Δεν υπήρχε καμία στρατηγική ή κάποια μεγάλη οργάνωση», συνέχισε. «Δεν είπα σε κανέναν ότι θα έρθει, γιατί ήθελα να μείνει έκπληξη. Στη μόδα οι πραγματικές εκπλήξεις είναι σπάνιες και αυτή ήταν υπέροχη».