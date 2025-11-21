Tονωμένοι ώμοι και καλογυμνασμένα χέρια: H νέα έμφαση στο fitness

Τα τελευταία χρόνια το fitness έχει περάσει από πολλά διαφορετικά «κολλήματα»: κοιλιακοί-φέτες, επίπεδη κοιλιά, γλουτοί με καμπύλες. Όμως, όπως όλα δείχνουν, μια νέα τάση αναδύεται δυναμικά και αφορά τα χέρια και τους ώμους. Σύμφωνα με το αυστραλέζικο site ευεξίας Body+Soul, το 2026 προβλέπεται να είναι η χρονιά όπου οι τονωμένοι ώμοι και τα δυνατά, γραμμωμένα χέρια θα κυριαρχήσουν ως fitness trend.Η τάση αυτή δεν περνά απαρατήρητη: το περιοδικό Time αφιέρωσε εκτενές άρθρο στο φαινόμενο, χαρακτηρίζοντας τα καλογυμνασμένα χέρια «νέο σύμβολο status για τις γυναίκες». Σε μια εποχή όπου το σώμα των γυναικών εξακολουθεί να επιτηρείται και να αξιολογείται κοινωνικά, τα χέρια φαίνεται να αποκτούν έναν νέο ρόλο: αυτόν της ορατής απόδειξης σκληρής δουλειάς, πειθαρχίας και ενδυνάμωσης.