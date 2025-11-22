Η δύναμη ενός καφέ μολυβιού: Όλοι οι τρόποι που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε

Κεφάλαιο καφέ μολύβι: Ένα προϊόν που σχεδόν όλες έχουμε στην κατοχή μας, αλλά που συνήθως περιοριζόμαστε στη χρήση του σε ένα μόνο σημείο του προσώπου. Έχουμε μολύβια για τα μάτια, για τα χείλη αλλά και για τα φρύδια. Τα τελευταία χρόνια επίσης, η αγορά της ομορφιάς έχει πλημμυρήσει με διαφορετικά προϊόντα που το κάθε ένα προορίζεται για διαφορετική χρήση, υπάρχουν freckle pens, ακόμα και liners ειδικά διαμορφωμένα για να τονίζουμε τις ελιές και τα beauty marks του προσώπου μας.