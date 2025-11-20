Η Σαρλότ Κασιράγκι με Chanel κίτρινο ταγέρ στο Monaco Party 2025
Η Σαρλότ Κασιράγκι με Chanel κίτρινο ταγέρ στο Monaco Party 2025

Μπορεί να εμπιστεύτηκε για ακόμα μια επίσημη εμφάνιση τον γαλλικό οίκο, αυτή τη φορά όμως επέλεξε μια απρόσμενη απόχρωση.

Η Σαρλότ Κασιράγκι με Chanel κίτρινο ταγέρ στο Monaco Party 2025
Το Festival Monaco συγκεντρώνει κάθε χρόνο ολόκληρη την οικογένεια Grimaldi, η εμφάνιση της Charlotte Casiraghi  όμως είναι πάντα από τις πιο αναμενόμενες της ημέρας, μαζί με εκείνες της Beatrice Borromeo και της Alexandra of Hanover.

