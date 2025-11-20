Ceramides: Το no1 συστατικό που βοηθά στην προστασία του επιδερμικού φραγμού μας τον χειμώνα

Είναι αλήθεια ότι καθημερινά ανακύπτουν νέοι όροι στον κόσμο της ομορφιάς, καθώς και νέα συστατικά που κάνουν την εμφάνισή τους σε καινούργια προϊόντα. Ένα από αυτά που σίγουρα έχετε ακούσει είναι τα ceramides, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περιποίηση του δέρματος.Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε προϊόντα που περιέχουν ceramides, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο ψυχρός αέρας μπορούν να αφυδατώσουν γρήγορα το δέρμα και να το κάνουν να φαίνεται ξηρό και καταπονημένο.Τι είναι, όμως, τα ceramides και γιατί είναι τόσο αναγκαία, ειδικά τους κρύους μήνες; Σύμφωνα με τον Καθηγητή Δερματολογίας και Επικεφαλή του Sheffield Dermatology Research UK, Michael J. Cork,