Η Βικτόρια Μπέκαμ τραγουδά Spice Girls: Δείτε το βίντεο με τον γιο της να παίζει κιθάρα και τον Ντέιβιντ να ζητά συγγώμη

ΗVictoria Beckham προκάλεσε ενθουσιασμό στους Spice Girls fan, καθώς εμφανίστηκε να τραγουδά ένα από τα πιο αγαπημένα hits του συγκροτήματος.Η Posh Spice κατέγραψε τον εαυτό της, με χαλαρή αμφίεση και χωρίς μακιγιάζ, να τραγουδά από το κρεβάτι της το «Viva Forever», ενώ ο 20χρονος γιος της, Cruz, τη συνόδευε στην κιθάρα. Ο μικρότερος από τα αδέρφια Beckham ανέλαβε και τα δεύτερα φωνητικά, ερμηνεύοντας μαζί της το κομμάτι από το άλμπουμ Spiceworld του 1997.Στο video που ανήρτησε στη σελίδα του στο Instagram ακούγεται και ο David Beckham, ο οποίος κρατά την κάμερα να σιγοτραγουδά. Ζητά συγγνώμη όταν η σύζυγός του τον κοιτάζει αυστηρά.