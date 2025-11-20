H εκπληκτική βραδινή εμφάνιση της Kέιτ Μίντλετον με σμαραγδί βελούδινο φόρεμα
Και κοσμήματα που ανήκαν κάποτε στη βασίλισσα Ελισάβετ.’
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στο Royal Variety Performance 2025, μετά την περσινή της απουσία λόγω της χημειοθεραπείας.
