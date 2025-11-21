Ρώτησα τον 10χρονο γιο μου τι σημαίνει 6-7 και Brainrot: «Άμα το μάθεις δεν σου φεύγει»

Μπορεί ανέκαθεν οι νεότερες γενιές να είχαν τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας, αλλά φαίνεται πως πλέον, με τη βοήθεια του διαδικτύου και των social media, μυούνται σε αυτούς, και τους εμπλουτίζουν από την πλευρά τους, σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Για παράδειγμα ο γιος μου, παρόλο που δεν έχει την άμεση επιρροή άλλων παιδιών στην καθημερινότητά του, δηλαδή μεγαλύτερα αδέρφια, ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού άρχισε να φέρνει στο σπίτι τραγούδια που είχαν γίνει διαδικτυακά hits και ατάκες που είχαν εξελιχθεί σε Internet memes.