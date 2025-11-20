Πριγκίπισσα Σαρλίν και Πρίγκιπας Αλβέρτος: Η εμφάνιση με τα δίδυμα παιδιά τους και η βραδινή τους έξοδος (έξοδος)

ΗΠριγκίπισσα Charlene και ο πρίγκιπας Αλβέρτος βρέθηκαν την Τετάρτη στο Παλάτι του Μονακό για να τιμήσουν την Εθνική Ημέρα, πραγματοποιώντας μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τα δεκάχρονα δίδυμα παιδιά τους. Η γιορτή, γνωστή στα γαλλικά ως La Fête du Prince, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στο πριγκιπάτο και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου.Ο πρίγκιπας Jacques και η πριγκίπισσα Gabriella εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι του Παλατιού μαζί με τους γονείς τους πριν συμμετάσχουν στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση. Τα δίδυμα έχουν κάνει φέτος λίγες επιλεγμένες δημόσιες εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και μια ιστορική περιήγηση στη Νότια Γαλλία το καλοκαίρι. Ο μικρός πρίγκιπας φόρεσε εκδοχή της στρατιωτικής στολής του πρίγκιπα Αλβέρτου, ενώ η αδελφή του επέλεξε ένα κόκκινο παλτό με γιακά Peter Pan, συνδυασμένο με ασορτί παπούτσια και κορδέλα.Η ημερομηνία της Εθνικής Ημέρας καθιερώθηκε το 1949 από τον πρίγκιπα Rainier III προς τιμήν του Αγίου Rainier. Παραδοσιακά, οι ηγεμόνες επιλέγουν η γιορτή να συμπίπτει με αυτήν του προστάτη αγίου τους. Ωστόσο, ο πρίγκιπας Αλβέρτος αποφάσισε, όταν διαδέχτηκε τον πατέρα του το 2005, να διατηρήσει τον εορτασμό στις 19 Νοεμβρίου αντί να τον μεταφέρει στην ημέρα του Αγίου Albert, που τιμάται μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, στις 15 Νοεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του και διατήρησε μια σταθερή στιγμή στο ετήσιο ημερολόγιο του Μονακό.