Ο ιλιγγιώδης αριθμός των γυναικών που έχει υποστεί βία σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με νέα στοιχεία

Μπορεί τις τελευταίες δεκαετίες να φαίνεται ότι σημειώνουμε πρόοδο στα θέματα της έμφυλης βίας, ειδικά μετά το κίνημα #MeToo, ωστόσο οι στατιστικές παραμένουν αμείλικτες. Σύμφωνα με μια νέα αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και των Ηνωμένων Εθνών σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες ή περίπου 840 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής τους.