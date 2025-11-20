Ο ιλιγγιώδης αριθμός των γυναικών που έχει υποστεί βία σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με νέα στοιχεία
Πόση πρόοδο έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια;

Μπορεί τις τελευταίες δεκαετίες να φαίνεται ότι σημειώνουμε πρόοδο στα θέματα της έμφυλης βίας, ειδικά μετά το κίνημα #MeToo, ωστόσο οι στατιστικές παραμένουν αμείλικτες. Σύμφωνα με μια νέα αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και των Ηνωμένων Εθνών σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες ή περίπου 840 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής τους.

