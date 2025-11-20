Αριάνα Γκράντε: Συμμετέχει στη μικρή επανάσταση κατά της οχλοβοής των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί (βίντεο)

Αν έχουμε παρακολουθήσει βίντεο από celebrities στο κόκκινο χαλί που ποζάρουν στον φακό των φωτογράφων, σίγουρα θα έχουμε παρατηρήσει την οχλοβοή από τις φωνές τους, που τους ζητούν να ποζάρουν ή ακόμα και να χαμογελάσουν, ή να ανταλλάξουν ένα φιλί αν πρόκειται για ζευγάρι. Μια κατάσταση που μπορεί να στρεσάρει ακόμα και όσους την παρακολουθούν απλώς και σίγουρα έχει ως αποτέλεσμα φωτογραφίες στερημένες από κάθε ίχνος αυθορμητισμού.