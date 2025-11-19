«Φθινόπωρο στο δάσος με τις οξιές»: Η ανάρτηση της Μαρίας Καβογιάννη από το Πήλιο
Και οι φωτογραφίες της ηθοποιού μέσα στα δέντρα.

Στο Πήλιο βρέθηκε η Μαρία Καβογιάννη, η οποία μοιράστηκε στο Instagram της στιγμές από τη βόλτα της στα δάση της περιοχής. Η ηθοποιός διατηρεί εξοχικό σπίτι στο χωριό Μηλιές του Πηλίου, το οποίο επισκέπτεται πολύ συχνά. Μάλιστα, ειδικότερα τα καλοκαίρια, φιλοξενεί στο σπίτι της πολλούς συναδέλφους και καλλιτέχνες.

 
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε πριν από λίγες ώρες τη βλέπουμε να χαμογελά με αγαπημένα της πρόσωπα και να χορεύει πάνω σε ένα πορτοκαλί χαλί από πεσμένα φύλλα σε ένα δάσος από οξιές. Στη λεζάντα γράφει: «Φθινόπωρο στο δάσος με τις Οξιές πάνω από το χωριό».

