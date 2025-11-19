Οι πρωταγωνιστές του «Mamma Mia» που βρέθηκαν ξανά μαζί στο κόκκινο χαλί

Οι ηθοποιοί Stellan Skarsgård και Pierce Brosnan, που πρωταγωνίστησαν μαζί στο Mamma Mia! το 2008 και στη συνέχεια στο Mamma Mia! Here We Go Again το 2018, συναντήθηκαν ξανά στο κόκκινο χαλί για τα GQ Men Of The Year Awards 2025.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 18 Νοεμβρίου, οι δύο ηθοποιοί πόζαραν στους φωτογράφους. Ο Stellan Skarsgård φορούσε μαύρο σακάκι με αντίστοιχο παντελόνι, ενώ ο Pierce Brosnan επέλεξε ένα κοστούμι με λεπτές ρίγες.