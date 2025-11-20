Το πορτρέτο του Κλιμτ που έπιασε την υψηλότερη τιμή σε δημοπρασία και η τραγική ιστορία της γυναίκας που απεικονίζει

Ένα σπάνιο πορτρέτο του Gustav Klimt με τίτλο «Portrait of Elisabeth Lederer» («Το πορτρέτο της Elisabeth Lederer») σημείωσε την τιμή πώλησης των 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ρεκόρ ανάμεσα στα έργα μοντέρνας τέχνης (το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε από το 2022 έργο του Andy Warhol), σε νέα δημοπρασία του οίκου Sotheby’s.