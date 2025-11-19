Κέιτ Μπλάνσετ: Το casual σύνολό της στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή της στην Αθήνα
Κέιτ Μπλάνσετ: Το casual σύνολό της στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή της στην Αθήνα

Σε μια νέα σειρά φωτογραφιών που ήρθαν στη δημοσιότητα σήμερα, βλέπουμε την ηθοποιό με ένα άνετο δίχρωμο trackpants σε συνδυασμό με ένα δερμάτινο τζάκετ.

Κέιτ Μπλάνσετ: Το casual σύνολό της στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή της στην Αθήνα
Η Cate Blanchett έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με πτήση από το Λονδίνο, για να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο, Sweetsick. Επιλέγοντας μια διακριτική άφιξη, χωρίς προσωπική ασφάλεια ή συνοδεία, η ηθοποιός κέρδισε τις εντυπώσεις με την απλότητα και την προσιτή της παρουσία.

