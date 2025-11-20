Silver splitters: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες δηλώνουν πιο χαρούμενες μετά το διαζύγιο

Τα παραδείγματα των Melinda French Gates, MacKenzie Scott και πολλών ακόμη γυναικών δείχνουν μια νέα πραγματικότητα: για ένα εντυπωσιακό ποσοστό γυναικών μέσης ηλικίας, το διαζύγιο δεν αποτελεί το τέλος ενός κεφαλαίου, αλλά την αρχή ενός νέου – και συχνά πολύ πιο ευτυχισμένου.Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Survation, που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 2.000 γυναίκες ηλικίας 45 έως 65 ετών (μεταξύ των οποίων και 220 διαζευγμένες), μία στις τρεις δηλώνει ότι είναι πιο χαρούμενη από ποτέ μετά τον χωρισμό. Οι συμμετέχουσες μιλούν για «ανακούφιση», «ενθουσιασμό» και για την αίσθηση ότι, επιτέλους, έχουν χώρο να εξελιχθούν στη γυναίκα που επιθυμούσαν πάντα να γίνουν.Το φαινόμενο των «silver splitters»Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα ζευγάρια άνω των 45 αποφασίζουν να χωρίσουν. Μία τάση που έγινε ιδιαίτερα ορατή μέσα από πολυσυζητημένους χωρισμούς υψηλού προφίλ: ο Bill Gates έχει δηλώσει πως το τέλος του γάμου του ήταν το λάθος που μετανιώνει περισσότερο, ενώ η Melinda French Gates ανέφερε πως μετά τον χωρισμό της «είναι πραγματικά πολύ ευτυχισμένη». Αντίστοιχα, ο Jeff Bezos και η MacKenzie Scott χώρισαν έπειτα από δεκαετίες γάμου – και δεν είναι οι μόνοι.Αλλά αυτό το φαινόμενο δεν αφορά αποκλειστικά δισεκατομμυριούχους. Η έρευνα της Survation δείχνει πως πρόκειται για μια γενικότερη κοινωνική μετατόπιση.