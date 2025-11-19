Κλιμεντίνη: Η κόρη της Κλόντια Σίφερ με κορσέ που τόνιζε το ντεκολτέ της (εικόνες)

Ηκόρη της Claudia Schiffer μπορεί να μην έχει ακόμη μπει επίσημα στον κόσμο του modelling, αλλά αν κρίνει κανείς από την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η Clementine Poppy De Vere Drummond δεν φοβάται καθόλου τον φακό.Η 21χρονη δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από ένα πάρτι με θέμα την Άγρια Δύση. Στις εικόνες ποζάρει με έναν εντυπωσιακό, εφαρμοστό μεταξωτό κορσέ, που τονίζει τις καμπύλες της. Το look ολοκλήρωσε με μια καφέ ζώνη-κορδόνι και ένα ζευγάρι off-white ελαστικά παντελόνια.Στη λεζάντα αρκέστηκε σε τρία emojis που θυμίζουν Far West: «🏜️🏜️🏜️».