Κλιμεντίνη: Η κόρη της Κλόντια Σίφερ με κορσέ που τόνιζε το ντεκολτέ της (εικόνες)
Κλιμεντίνη: Η κόρη της Κλόντια Σίφερ με κορσέ που τόνιζε το ντεκολτέ της (εικόνες)
Είναι «αντίγραφο» της μητέρας της.
Ηκόρη της Claudia Schiffer μπορεί να μην έχει ακόμη μπει επίσημα στον κόσμο του modelling, αλλά αν κρίνει κανείς από την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η Clementine Poppy De Vere Drummond δεν φοβάται καθόλου τον φακό.
Η 21χρονη δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από ένα πάρτι με θέμα την Άγρια Δύση. Στις εικόνες ποζάρει με έναν εντυπωσιακό, εφαρμοστό μεταξωτό κορσέ, που τονίζει τις καμπύλες της. Το look ολοκλήρωσε με μια καφέ ζώνη-κορδόνι και ένα ζευγάρι off-white ελαστικά παντελόνια.
Στη λεζάντα αρκέστηκε σε τρία emojis που θυμίζουν Far West: «🏜️🏜️🏜️».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η 21χρονη δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από ένα πάρτι με θέμα την Άγρια Δύση. Στις εικόνες ποζάρει με έναν εντυπωσιακό, εφαρμοστό μεταξωτό κορσέ, που τονίζει τις καμπύλες της. Το look ολοκλήρωσε με μια καφέ ζώνη-κορδόνι και ένα ζευγάρι off-white ελαστικά παντελόνια.
Στη λεζάντα αρκέστηκε σε τρία emojis που θυμίζουν Far West: «🏜️🏜️🏜️».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα