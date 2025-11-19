Η Νέα Σελήνη του Νοεμβρίου θα είναι ιδιαίτερα ήπια για τρία ζώδια
Η Νέα Σελήνη του Νοεμβρίου θα είναι ιδιαίτερα ήπια για τρία ζώδια
Η μεταμόρφωση δεν χρειάζεται να είναι επίπονη.
Η εποχή του Σκορπιού συχνά φέρνει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα και ενισχυμένη διαίσθηση. Αυτή η ενέργεια κορυφώνεται με τη Νέα Σελήνη στις20 Νοεμβρίου. Καθώς συμπίπτει με το τέλος της περιόδου του Σκορπιού, η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές του έτους, λειτουργώντας ως φωτεινό σημείο μέσα στην τρέχουσα ανάδρομη πορεία του Ερμή και ως καθοριστική στιγμή εκδήλωσης προθέσεων για ολόκληρο το έτος. Τα ζώδια που επηρεάζονται λιγότερο θα βιώσουν το πέρασμα αυτό με ιδιαίτερη ευκολία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
