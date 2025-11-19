Η Kέιτ Μίντλετον συμπλήρωσε το γκρι κοστούμι της με ένα ρομαντικό πουκάμισο με βολάν
MARIE CLAIRE

Η Kέιτ Μίντλετον συμπλήρωσε το γκρι κοστούμι της με ένα ρομαντικό πουκάμισο με βολάν

Για να πραγματοποιήσει μία σπάνια δημόσια ομιλία στο Future Workforce Summit στην City του Λονδίνου. 

Η Kέιτ Μίντλετον συμπλήρωσε το γκρι κοστούμι της με ένα ρομαντικό πουκάμισο με βολάν

Ηπριγκίπισσα της Ουαλίας πραγματοποίησε χθες μία σπάνια δημόσια ομιλία στο Future Workforce Summit στην City του Λονδίνου. Για την περίσταση, επέλεξε έναν από τους αγαπημένους της σχεδιαστές κοστουμιών, τον Roland Mouret, φορώντας ένα κλασικό ανοιχτό γκρι κοστούμι. Το συνδύασε με μεταξωτό πουκάμισο με βολάν από την Knatchbull και μια πρακτική αλλά κομψή τσάντα Smythson.

