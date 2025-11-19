H Ντακότα και η Ελ Φάνινγκ με μίνι baby doll φορέματα από την Chloé
H Ντακότα και η Ελ Φάνινγκ με μίνι baby doll φορέματα από την Chloé
Σε ένα από τα πιο επιτυχημένα style moments της σεζόν.
Η Dakota και η Elle Fanning έκαναν μία σπάνια κοινή εμφάνιση στο δείπνο που διοργάνωσαν το W Magazine και ο οίκος Chloé στο La Dolce Vita στο Beverly Hills, στις 17 Οκτωβρίου. Οι δύο αδελφές επέλεξαν ρομαντικά boho babydoll φορέματα, σε ένα από τα πιο επιτυχημένα style moments της σεζόν.
