H Ντακότα και η Ελ Φάνινγκ με μίνι baby doll φορέματα από την Chloé
Σε  ένα από τα πιο επιτυχημένα style moments της σεζόν.

Η Dakota και η Elle Fanning έκαναν μία σπάνια κοινή εμφάνιση στο δείπνο που διοργάνωσαν το W Magazine και ο οίκος Chloé στο La Dolce Vita στο Beverly Hills, στις 17 Οκτωβρίου. Οι δύο αδελφές επέλεξαν ρομαντικά boho babydoll φορέματα, σε ένα από τα πιο επιτυχημένα style moments της σεζόν.

