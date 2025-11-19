48o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Οι ελληνικές ταινίες του ταξιδεύουν στην Αθήνα
MARIE CLAIRE

Οι συμμετοχές των διαγωνιστικών προγραμμάτων θα προβληθούν στον κινηματογράφο Τριανόν από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου

Το 48o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του, ταξιδεύει στην Αθήνα στις 20-23 Νοεμβρίου και φέρνει τις ελληνικές ταινίες των φετινών διαγωνιστικών προγραμμάτων στoν κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21).

