48o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Οι ελληνικές ταινίες του ταξιδεύουν στην Αθήνα
Οι συμμετοχές των διαγωνιστικών προγραμμάτων θα προβληθούν στον κινηματογράφο Τριανόν από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου
Το 48o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του, ταξιδεύει στην Αθήνα στις 20-23 Νοεμβρίου και φέρνει τις ελληνικές ταινίες των φετινών διαγωνιστικών προγραμμάτων στoν κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21).
