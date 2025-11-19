Kέιτ Μίντλετον: Η πρώτη live ομιλία της μετά τη διάγνωση με καρκίνο (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Και το συγκινητικό μήνυμα για τις οικογένειες

Η Kate Middleton πραγματοποίησε την πρώτη της ζωντανή ομιλία μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024, επιστρέφοντας δυναμικά στο έργο της για την ενίσχυση των οικογενειών και των παιδιών από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

 
Στις 18 Νοεμβρίου, βρέθηκε στο Λονδίνο για το Future Workforce Summit, παρουσιάζοντας το επόμενο στάδιο της αποστολής της μέσω του Royal Foundation’s Business Taskforce for Early Childhood.

Με ένα κομψό γκρι κοστούμι, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συγκέντρωσε περισσότερους από 80 κορυφαίους επιχειρηματίες, με στόχο να προωθήσει πολιτικές που στηρίζουν γονείς και φροντιστές παιδιών κάτω των πέντε ετών. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στην αξία της αγάπης, της φροντίδας και των πρώτων εμπειριών ενός παιδιού, οι οποίες, όπως τόνισε, «διαμορφώνουν θεμελιωδώς το ποιοι γινόμαστε ως ενήλικες».

