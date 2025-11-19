Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ξυπνάω τα χαράματα έντρομη»
Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ξυπνάω τα χαράματα έντρομη»

Μίλησε για το έντονο άγχος από το οποίο υποφέρει

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ξυπνάω τα χαράματα έντρομη»
Για μια δοκιμασία με την ψυχική υγεία της μίλησε η Gwyneth Paltrow σε νέο podcast της («The Goop»): για το άγχος, που την ταλαιπωρεί έντονα, «για πρώτη φορά στη ζωή μου». Η ίδια το αποδίδει στις ορμονικές αλλαγές της ηλικίας της – είναι 53 ετών.

