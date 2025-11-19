Ένας ονειρεμένος γάμος στην Ύδρα με νυφικό Oscar de la Renta
Ένας ονειρεμένος γάμος στην Ύδρα με νυφικό Oscar de la Renta
Το ελληνικό νησί αποτέλεσε το ρομαντικό σκηνικό του γάμου.
Το ελληνικό νησί αποτέλεσε το ρομαντικό σκηνικό του γάμου.
Ο οίκος Oscar de la Renta, γνωστός για τις πολυτελείς, ρομαντικές και απόλυτα θηλυκές δημιουργίες του, αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για νύφες που αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό για τη μεγάλη μέρα τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα