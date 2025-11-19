Ένας ονειρεμένος γάμος στην Ύδρα με νυφικό Oscar de la Renta
MARIE CLAIRE

Ένας ονειρεμένος γάμος στην Ύδρα με νυφικό Oscar de la Renta

Το ελληνικό νησί αποτέλεσε το ρομαντικό σκηνικό του γάμου.

Ένας ονειρεμένος γάμος στην Ύδρα με νυφικό Oscar de la Renta
Ο οίκος Oscar de la Renta, γνωστός για τις πολυτελείς, ρομαντικές και απόλυτα θηλυκές δημιουργίες του, αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για νύφες που αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό για τη μεγάλη μέρα τους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης