O Ίλον Μασκ απαντά στην Μπίλι Άιλις πέντε μέρες μετά τον χαρακτηρισμό «Άθλιος»: «Δεν είναι και η πιο έξυπνη»
H διαδικτυακή διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στον επιχειρηματία και την τραγουδίστρια.
OElon Musk αποκάλεσε τη Billie Eilish «όχι και το πιο έξυπνο άτομο στον κόσμο» απαντώντας σε Instagram story που είχε κάνει η τραγουδίαστρια απευθυνόμενη σε εκείνον και το γεγονός ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια ανάρτηση στα προφίλ της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στις 13 Νοεμβρίου από το My Voice My Choice, υπογραμμίζοντας τι θα μπορούσε να επιτύχει ο Elon Musk με τον πλούτο του.
Η ανάρτηση περιελάμβανε πράγματα όπως: τον τερματισμό της πείνας στον κόσμο, τη θεραπεία ασθενειών, την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη διάσωση απειλούμενων ειδών.
Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε την ανάρτηση με ένα μήνυμα: «Άθλιος, δειλός».
Πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της ιστορίας της στο X, η Tesla απάντησε, αμφισβητώντας την νοημοσύνη της σταρ. Το βράδυ της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, ο Elon Musk απάντησε στο tweet που ανακεφαλαιώνει τις ιστορίες της Eilish στο Instagram, γράφοντας: «Δεν είναι και η πιο έξυπνη».
Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στα WSJ Innovator Awards, η Billie Eilish μίλησε για την κατανομή του πλούτου και προέτρεψε τους δισεκατομμυριούχους να δώσουν τα χρήματά τους.
«Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ κακός και πολύ σκοτεινός», είπε.
