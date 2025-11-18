O Ίλον Μασκ απαντά στην Μπίλι Άιλις πέντε μέρες μετά τον χαρακτηρισμό «Άθλιος»: «Δεν είναι και η πιο έξυπνη»

OElon Musk αποκάλεσε τη Billie Eilish «όχι και το πιο έξυπνο άτομο στον κόσμο» απαντώντας σε Instagram story που είχε κάνει η τραγουδίαστρια απευθυνόμενη σε εκείνον και το γεγονός ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια ανάρτηση στα προφίλ της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στις 13 Νοεμβρίου από το My Voice My Choice, υπογραμμίζοντας τι θα μπορούσε να επιτύχει ο Elon Musk με τον πλούτο του.Η ανάρτηση περιελάμβανε πράγματα όπως: τον τερματισμό της πείνας στον κόσμο, τη θεραπεία ασθενειών, την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη διάσωση απειλούμενων ειδών.Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε την ανάρτηση με ένα μήνυμα: «Άθλιος, δειλός».Πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της ιστορίας της στο X, η Tesla απάντησε, αμφισβητώντας την νοημοσύνη της σταρ. Το βράδυ της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, ο Elon Musk απάντησε στο tweet που ανακεφαλαιώνει τις ιστορίες της Eilish στο Instagram, γράφοντας: «Δεν είναι και η πιο έξυπνη».Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στα WSJ Innovator Awards, η Billie Eilish μίλησε για την κατανομή του πλούτου και προέτρεψε τους δισεκατομμυριούχους να δώσουν τα χρήματά τους.«Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ κακός και πολύ σκοτεινός», είπε.