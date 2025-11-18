Η Βίκυ Καγιά φόρεσε βερμούδα, μίνι κάπα και φλατ Mary Janes για να παρακολουθήσει την επίδειξη του Βασίλη Ζούλια
Σε οποιονδήποτε άλλη αυτός ο συνδυασμός ίσως έμοιαζε περίπλοκος, στην ίδια όμως, όλα λειτούργησαν εξαιρετικά.
ΗΒίκυ Καγιά εμφανίστηκε χθες στο σόου του Βασίλη Ζούλια για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 υιοθετώντας με τον πιο φρέσκο τρόπο την τάση της κάπας που έχει επανέλθει δυναμικά για το χειμώνα του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
