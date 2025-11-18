Τα ζώδια που θα βρουν την αγάπη ως το τέλος του μήνα

ΗΑφροδίτη θα βρίσκεται στο μυστηριώδες ζώδιο του Σκορπιού μέχρι το τέλος του μήνα, δίνοντας στις ερωτικές υποθέσεις μια μαγνητική χροιά. Στις 26 Νοεμβρίου, ο πλανήτης της αγάπης θα σχηματίσει ένα εξαιρετικά αρμονικό μεγάλο τρίγωνο με τον Δία και τον Κρόνο στα ζώδια του νερού, φέρνοντας άφθονες συναισθηματικές επαφές με προοπτικές διάρκειας. Μια τυχαία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο ουσιαστικό, καθώς ό,τι ξεκινά τώρα έχει πιθανότητες να διατηρηθεί για καιρό.Την ίδια περίοδο, η Σελήνη θα περάσει στους Ιχθύες, προσδίδοντας στα συναισθήματα μια ονειρική, ρομαντική διάθεση. Είναι η ιδανική στιγμή για να σκεφτεί κανείς ένα νέο φλερτ, να κάνει μια ρομαντική κίνηση ή να αφεθεί σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Η Σελήνη θα ενεργοποιήσει το ισχυρό μεγάλο τρίγωνο της προηγούμενης ημέρας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη ροή της ερωτικής ενέργειας.Παράλληλα, ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, μια φάση που συχνά φέρνει επιστροφές από το παρελθόν. Δεν αποκλείεται να εμφανιστεί κάποιο παλιό φλερτ ή μια ανεκπλήρωτη ιστορία αγάπης. Μην εκπλαγεί κανείς αν δει μηνύματα από άτομα που είχαν χαθεί ή αν ανοίξει ξανά μια πόρτα που κάποτε είχε μείνει μισάνοιχτη.Με τις μετακινήσεις, τις επανασυνδέσεις και τις συναντήσεις που φέρνει το τέλος του μήνα, οι προϋποθέσεις για νέους έρωτες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Παρακάτω τα ζώδια που είναι πιθανότερο να βρουν την αγάπη μέχρι το τέλος του μήνα.