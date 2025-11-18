Σλοβακία: Νόμος για την ταχύτητα των ποδηλάτων στον δρόμο προκαλεί γέλια και χλευασμό του κόσμου προς την κυβέρνηση
Σλοβακία: Νόμος για την ταχύτητα των ποδηλάτων στον δρόμο προκαλεί γέλια και χλευασμό του κόσμου προς την κυβέρνηση
«Ούτε τα μικρά παιδιά δεν πηγαίνουν τόσο αργά».
Ένας νέος νόμος στη Σλοβακία έχει γίνει viral, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν αστείο. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε πρόσφατα μέτρο που θέτει ανώτατο όριο ταχύτητας 6 χλμ./ώρα για όσους κινούνται σε πεζοδρόμια με ποδήλατο, πατίνι, σκέιτ ή ηλεκτρικό σκούτερ.
Το μέτρο, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, έχει ήδη προκαλέσει χλευασμό, κριτική και έναν χείμαρρο από memes στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι «ούτε τα νήπια δεν κινούνται τόσο αργά».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Το μέτρο, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, έχει ήδη προκαλέσει χλευασμό, κριτική και έναν χείμαρρο από memes στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι «ούτε τα νήπια δεν κινούνται τόσο αργά».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα