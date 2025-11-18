Σλοβακία: Νόμος για την ταχύτητα των ποδηλάτων στον δρόμο προκαλεί γέλια και χλευασμό του κόσμου προς την κυβέρνηση

Ένας νέος νόμος στη Σλοβακία έχει γίνει viral, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν αστείο. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε πρόσφατα μέτρο που θέτει ανώτατο όριο ταχύτητας 6 χλμ./ώρα για όσους κινούνται σε πεζοδρόμια με ποδήλατο, πατίνι, σκέιτ ή ηλεκτρικό σκούτερ.Το μέτρο, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, έχει ήδη προκαλέσει χλευασμό, κριτική και έναν χείμαρρο από memes στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι «ούτε τα νήπια δεν κινούνται τόσο αργά».