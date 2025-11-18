Τομ Κρουζ: Ο χορός και το βραβείο του στα Governors Award

Μια από τις πιο λαμπερές στιγμές των φετινών Governors Awards εκτυλίχθηκε λίγο πριν από την επίσημη τελετή, όταν ο Tom Cruise και η θρυλική χορογράφος και ηθοποιός Debbie Allen ανέβηκαν στη σκηνή για να χορέψουν.