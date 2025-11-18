Τέσσερις χειμερινές τάσεις στα denim που προσθέτουμε στην γκαρνταρόμπα μας
Τέσσερις χειμερινές τάσεις στα denim που προσθέτουμε στην γκαρνταρόμπα μας
Τα φρέσκα στυλ της σεζόν.
Τα φρέσκα στυλ της σεζόν.
Μια ματιά στις πασαρέλες του χειμώνα του 2025 αποκαλύπτει ότι οι τάσεις στο denim που πρόκειται να κυριαρχήσουν, είναι σίγουρα ευκολοφόρετες. Τα απλά στυλ επικράτησαν έναντι των μαξιμαλιστικών ομολόγων τους. Αν και κάποια κομμάτια ήταν διακοσμημένα με απλικέ και λαμπερές λεπτομέρειες, τα μινιμαλιστικά στυλ ήταν η πλειοψηφία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα