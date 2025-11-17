O Ρόμπι Γουίλιαμς κατηγορεί το Όζεμπικ για τα προβλήματα με την όρασή του
O Ρόμπι Γουίλιαμς κατηγορεί το Όζεμπικ για τα προβλήματα με την όρασή του
Κάνει ενέσεις εδώ και χρόνια.
ΟRobbie Williams πιστεύει ότι τα προβλήματα με την όρασή του επιδεινώθηκαν στα ενέσιμα φάρμακα που πήρε για απώλεια βάρους. Ο τραγουδιστής του «Angels» χρησιμοποιεί τις ενέσεις για να διαχειριστεί το βάρος του εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά παραδέχεται ότι μία από τις παρενέργειες μπορεί να είναι μια ελαφρά θόλωση της όρασης.
«Θέλω να προειδοποιήσω τους αναγνώστες για τους πιθανούς κινδύνους, ώστε να κάνουν τη δική τους έρευνα», δήλωσε στην εφημερίδα The Sun. «Ήμουν από αρκετά νωρίς θετικός στη χρήση των εμβολίων, αλλά παρατηρώ επίσης ότι η όρασή μου δεν είναι πια πολύ καλή».
Εξήγησε ότι δυσκολεύεται να διακρίνει συγκεκριμένους θεατές στις συναυλίες του και αναφέρθηκε πρόσφατα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, όπου οι παίκτες του φαινόντουσαν σαν «σχήματα πάνω σε πράσινο γήπεδο». Έχει επίσης χρειαστεί να αλλάξει τη συνταγή των γυαλιών του.
«Όλοι το βιώνουν», είπε. «Λέω σε ανθρώπους, ‘Θολό, έτσι;’ και αυτοί απαντούν, ‘Ω θεέ μου, αυτό είναι το πράγμα που κοιτάζουμε;’».
