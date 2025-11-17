Οι γυναικες στο Ιράν «επαναστατούν»: Οδηγούν μηχανές και διευθύνουν ορχήστρες (βίντεο)
Η Τεχεράνη βιώνει μερικές από τις πιο μεγάλες και συνταρακτικές αλλαγές των τελευταίων ετών.
Στην Τεχεράνη, γυναίκες αρχίζουν να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ στους δρόμους της πρωτεύουσας, αψηφώντας τα στερεότυπα και τις παραδοσιακές κοινωνικές προσδοκίες. Την ίδια ώρα η μουσική σκηνή της πόλης αλλάζει, με την πρώτη γυναίκα στο Ιράν να διευθύνει ορχήστρα.
Όταν η Merat Behnam συγκέντρωσε το θάρρος να οδηγήσει το κίτρινο σκούτερ της μέχρι το καφέ που διαχειρίζεται, η κίνηση αυτή δεν ήταν απλώς μια καθημερινή διαδρομή. Αντιμετώπιζε τα επικριτικά βλέμματα, λεκτική κακοποίηση και τον κίνδυνο να σταματηθεί από την αστυνομία, καθώς η οδήγηση μοτοσικλέτας από γυναίκες στην Τεχεράνη θεωρούνταν για χρόνια ταμπού.
