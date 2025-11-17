Οι γυναικες στο Ιράν «επαναστατούν»: Οδηγούν μηχανές και διευθύνουν ορχήστρες (βίντεο)

Στην Τεχεράνη, γυναίκες αρχίζουν να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ στους δρόμους της πρωτεύουσας, αψηφώντας τα στερεότυπα και τις παραδοσιακές κοινωνικές προσδοκίες. Την ίδια ώρα η μουσική σκηνή της πόλης αλλάζει, με την πρώτη γυναίκα στο Ιράν να διευθύνει ορχήστρα.Όταν η Merat Behnam συγκέντρωσε το θάρρος να οδηγήσει το κίτρινο σκούτερ της μέχρι το καφέ που διαχειρίζεται, η κίνηση αυτή δεν ήταν απλώς μια καθημερινή διαδρομή. Αντιμετώπιζε τα επικριτικά βλέμματα, λεκτική κακοποίηση και τον κίνδυνο να σταματηθεί από την αστυνομία, καθώς η οδήγηση μοτοσικλέτας από γυναίκες στην Τεχεράνη θεωρούνταν για χρόνια ταμπού.