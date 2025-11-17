The Governors Awards 2025: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
The Governors Awards 2025: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Aπό την Emma Stone με Louis Vuitton μέχρι τη Jennifer Lawrence με Christian Dior.
Aπό την Emma Stone με Louis Vuitton μέχρι τη Jennifer Lawrence με Christian Dior.
Η περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μια εκρηκτικά λαμπερή Κυριακή, στην τελετή των Governors Awards της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκε στο Ray Dolby Ballroom. Σε συνεργασία με τη Rolex, η ετήσια εκδήλωση γιόρτασε φέτος τη 16η χρονιά της, τιμώντας προσωπικότητες που επέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας. Ανάμεσά τους, οι Debbie Allen, Tom Cruise και Wynn Thomas, ενώ η Dolly Parton τιμήθηκε με το Jean Hersholt Humanitarian Award για το ανθρωπιστικό της έργο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα