The Governors Awards 2025: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
The Governors Awards 2025: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις

Aπό την Emma Stone με Louis Vuitton μέχρι τη Jennifer Lawrence με Christian Dior.

The Governors Awards 2025: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Η περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μια εκρηκτικά λαμπερή Κυριακή, στην τελετή των Governors Awards της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκε στο Ray Dolby Ballroom. Σε συνεργασία με τη Rolex, η ετήσια εκδήλωση γιόρτασε φέτος τη 16η χρονιά της, τιμώντας προσωπικότητες που επέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας. Ανάμεσά τους, οι Debbie Allen, Tom Cruise και Wynn Thomas, ενώ η Dolly Parton τιμήθηκε με το Jean Hersholt Humanitarian Award για το ανθρωπιστικό της έργο.

